اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فريق بحثى يصل إلى بيانات 363 تسلسل جينوم من سلالات الطيور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:26 م
فريق بحثى يصل إلى بيانات 363 تسلسل جينوم من سلالات الطيور طائر نادر
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر فريق بحثى مجموعات بيانات من 363 جينوم من نحو 92% من عائلات الطيور أظهرت أهمية أخذ عينات كثيفة من السلالات لأغراض أبحاث التنوع البيولوجى، وقاد الدراسة باحثون من معهد كونمينج لعلوم الحيوان، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تم إجراء الدراسة بشكل مشترك مع مؤسسات ومتاحف صينية وأجنبية.

 

ومن بين الـ 363 تسلسلاً للجينوم، تم إصدار 267 منها حديثا، حيث قالت الأكاديمية الصينية للعلوم إنها مأخوذة بشكل رئيسى من عينات أنسجة طيور محفوظة فى متاحف من جميع أنحاء العالم، ما يسمح للباحثين بالتعرف إلى تسلسل جينوم الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، بحسب ما نشرت شينخوا.

 

ووفقاً لنتائج الدراسة التى نُشرت فى مجلة "الطبيعة"، فإن من المتوقع أن توفر الموارد الجينية منظوراً جديداً للعمليات التطورية فى التحليل المقارن عبر الأنواع والمساهمة فى جهود الحفاظ على الأنواع.

 

وتعتبر الدراسة جزء ا من مبادرة تعرف بـ "مشروع 10 آلاف جينوم الطيور"، الذى يهدف إلى الوصول إلى تسلسل الجينوم لحوالى 10500 نوع من الطيور الموجودة، وقد شارك فى قيادة الدراسة باحثون من مؤسسات مثل "كى آى زد"، وجامعة كوبنهاجن وجامعة روكفلر فى نيويورك.


فريق بحثى

سلالات

طيور

الصين

عائلات الطيور

الأكاديمية الصينية للعلوم

جامعة كوبنهاجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أستاذ أمراض صدرية: حالة محمد صلاح بسيطة.. وسلالات كورونا فى مصر سريعة الانتشار

السبت، 14 نوفمبر 2020 09:40 م

خبراء: لقاح Pfizer سيعمل أيضا ضد السلالة الجديدة من طفرة حيوان المنك

الخميس، 12 نوفمبر 2020 03:00 م

مخاوف من سلالة جديدة من كورونا فى حيوانات المنك.. لا تتأثر بالأجسام المضادة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:34 ص

"كايرو ثرى A" تعلن تفاصيل أكبر مشروع داجنى متكامل بالشرق الأوسط وأفريقيا.. وتتعاقد على سلالة عالية الإنتاج لتلبية الطلب المحلى وخفض الاستيراد.. وأيمن الجميل يشيد بدعم الدولة للمستثمرين لتحقيق الاكتفاء الذاتى

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 11:17 ص

حيوان "المنك" يرعب أوروبا.. 6 دول ترصد إصابة الملايين من أفراده بسلالة جديدة من كورونا.. ومخاوف من عواقب "التحور" على فعالية اللقاح المستهدف.. وإعدام ملايين القطعان فى الدنمارك والإبلاغ عن المزارع فى إسبانيا

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة