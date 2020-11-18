فريق بحثى يصل إلى بيانات 363 تسلسل جينوم من سلالات الطيور

كتب خالد إبراهيم

نشر فريق بحثى مجموعات بيانات من 363 جينوم من نحو 92% من عائلات الطيور أظهرت أهمية أخذ عينات كثيفة من السلالات لأغراض أبحاث التنوع البيولوجى، وقاد الدراسة باحثون من معهد كونمينج لعلوم الحيوان، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تم إجراء الدراسة بشكل مشترك مع مؤسسات ومتاحف صينية وأجنبية.

ومن بين الـ 363 تسلسلاً للجينوم، تم إصدار 267 منها حديثا، حيث قالت الأكاديمية الصينية للعلوم إنها مأخوذة بشكل رئيسى من عينات أنسجة طيور محفوظة فى متاحف من جميع أنحاء العالم، ما يسمح للباحثين بالتعرف إلى تسلسل جينوم الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، بحسب ما نشرت شينخوا.

ووفقاً لنتائج الدراسة التى نُشرت فى مجلة "الطبيعة"، فإن من المتوقع أن توفر الموارد الجينية منظوراً جديداً للعمليات التطورية فى التحليل المقارن عبر الأنواع والمساهمة فى جهود الحفاظ على الأنواع.

وتعتبر الدراسة جزء ا من مبادرة تعرف بـ "مشروع 10 آلاف جينوم الطيور"، الذى يهدف إلى الوصول إلى تسلسل الجينوم لحوالى 10500 نوع من الطيور الموجودة، وقد شارك فى قيادة الدراسة باحثون من مؤسسات مثل "كى آى زد"، وجامعة كوبنهاجن وجامعة روكفلر فى نيويورك.