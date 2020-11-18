فحص وعلاج 700 مواطن مجانا فى 3 قوافل نظمتها مديرية الصحة ببنى سويف.. صور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا المجال، الإشارة إلى تنفيذ 3 قوافل طبية بقرى دلهانس ونزلة اقفهص بالفشن والعساكرة بسمسطا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية "خلال الأسبوع الماضى"، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

تم خلال القوافل الثلاثة الكشف على 715 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، وذلك بواقع: 86 أطفال،274 باطنة، 217 رمد، 138 عظام ، بالإضافة إلى عمل 170 نظارة طبية، وإجراء تحاليل لعدد 27 مواطنا.