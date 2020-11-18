غلق وتشميع مركز طبى للعلاج بالأعشاب والحجامة يديره مهندس زراعى ببنى سويف

بنى سويف _ هانى فتحى

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، مركزا طبيا للعلاج بالأعشاب والحجامة يديره مهندس زراعي مدعياً " صفة طبيب.

وقامت الحملة بتشميع مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب بشارع أبوحليقة بمدينة الواسطى، وتم تحرير محضر إثبات حالة، والذي تضمن أنه أثناء مرور الحملة تبين وجود مركز للعلاج بمنتجات النحل والحجامة، بالإضافة إلى وجود مرضى بغرف الكشف، وبمواجهة المسئول عن المركز "أ. ح . ع"، تبين أنه حاصل على بكالوريوس زراعة، ويقوم بممارسة مهنة الطب وصرف علاج "في مخالفة للقانون" والتي تتمثل في إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وإدعاء صفة طبيب والترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر والقيام بعمليات حجامة داخل المركز، حيث تم ضبط منتجات دوائية مجهولة المصدر بمعرفة التفتيش الصيدلى وعليه تم تشميع المركز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك في الحملة الد كتور مصطفي محمود، والدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتور مصطفي فخري والدكتورة دينا أحمد، وبحضورالعقيد أحمد البدوى مفتش مباحث الواسطى .

وكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى، ضمن خطة المديرية الني تنفذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.