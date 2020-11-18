علماء يؤكدون ارتفاع فعالية لقاح مودرنا لعلاج كورونا

كتبت فاطمة خليل

قدمت شركة التكنولوجيا الحيوية مودرنا ملخصًا للآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها لقاحها لكورونا عندما أبلغت عن نتائج إيجابية للقاح، وقال العلماء والخبراء أنه حتى إذا كان هناك آثار جانبية مؤقتة للقاح مودرنا فإنها لن تكون ذات قيمة إذا كان يمنع ويقي من فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وقال الدكتور جيسي جودمان، كبير العلماء السابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنه من المهم فهم الآثار الجانبية وإبلاغها للناس في وقت مبكر، حتى لا تكون مفاجأة، مضيفاً إنه إذا نجح لقاح مودرنا في الوقاية من كورونا، ولم تستمر الآثار الجانبية لفترة طويلة، فسيأخذ الناس اللقاح.

وأوضح جودمان، الذي يشغل الآن منصب مدير مركز الوصول إلى المنتجات الطبية والسلامة والإشراف في جامعة جورج تاون الأمريكية: "إذا ظلت فعالية اللقاح في الدراسة مرتفعة، أعتقد أن معظم الناس سيأخذون اللقاح".

وقالت مودرنا إن لقاحها "جيد التحمل بشكل عام" ، وأن معظم الآثار الجانبية، كانت خفيفة أو معتدلة.

ومع ذلك ، فقد تعرض بعض المشاركين في تجربة الشركة لآثار جانبية أكثر خطورة يعتمد التعريف الدقيق للآثار الجانبية الشديدة على الأعراض، ولكن بشكل عام، الآثار الجانبية الشديدة هي تلك التي تمنع النشاط اليومي.

ويتم إعطاء لقاح مودرنا على شكل جرعتين متباعدتين 28 يومًا وحدثت معظم الآثار الجانبية الشديدة بعد حصول المشاركين على الجرعة الثانية.

الآثار الجانبية لجرعة لقاح مودرنا



كان التأثير الجانبي الخطير الوحيد الذي حدث بعد الجرعة الأولى هو ألم موضع الحقن، والذي أبلغ عنه 2.7 ٪ من المشاركين.

فيما يلي الآثار الجانبية الشديدة التي أبلغ عنها الأشخاص في التجربة بعد الجرعة الثانية:

-التعب في 9.7٪ من المشاركين

-آلام العضلات في 8.9٪

-آلام المفاصل في 5.2٪

-الصداع في 4.5٪

-ألم في موقع الحقن في 4.1٪

-احمرار حول موقع الحقن بنسبة 2٪

وقالت مودرنا إن الآثار الجانبية "قصيرة العمر بشكل عام" لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات.

الدكتورة ليزا فيتزباتريك أخصائية في الأمراض المعدية وعالمة الأوبئة الطبية التي ساعدت في صياغة سياسة الرعاية الصحية للرئيس المنتخب جو بايدن وهي أيضًا مشاركة في تجربة لقاح مودرنا لقد قامت بالتسجيل لإثبات أن تجارب اللقاح طوعية وآمنة.

لا تعرف فيتزباتريك ما إذا كانت تتلقى اللقاح أو محلول الماء المالح، المعروف باسم الدواء الوهمي ومع ذلك، من حيث الآثار الجانبية، كتبت أنها عانت من آلام في الذراع وأوجاع وبعض التعب، وأن الآثار الجانبية تحسنت في حوالي 12 ساعة.

مع المعلومات المتاحة حاليًا من Moderna ، لا نعرف بالضبط المدة الزمنية التي يتوقعها الأشخاص لتجربة كل أثر جانبي بعد تلقي اللقاح.

قال الدكتور بول أوفيت ، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، إن معرفة المزيد عن الآثار الجانبية للقاح أمر مهم أيضًا لأنه قد يُعلم كيف يخطط مسؤولو الصحة لتقديم اللقاحات على سبيل المثال ، قد لا ترغب المستشفيات في إعطائها لجميع موظفيها في وقت واحد، في حالة تعرض الكثير منهم للإرهاق بعد أخذ الحقنة، على حد قوله.

وأضاف أوفيت: "لن ترغب في تطعيم جميع العاملين في قسم الطوارئ لديك حتى يفوتهم اليوم التالي" مشيراً إلى ان "النهج المتدرج قد يحل هذه المشكلة اذا علمنا بها".