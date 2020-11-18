عزل منزلى لـ51 إصابة بفيروس بكورونا فى سيناء وحجز 4 حالات بالمستشفيات

وأوضح البيان، أن موقف اليوم سجل صفر حالات ايجابية جديدة و4 حالات شفاء وصفر وفيات فيما بلغت اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة 153 حالة ايجابية ، 650 حالة شفاء ، 44 حالة وفاة.

من ناحية أخرى انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم مقرات كليتى العلوم والتربية بجامعة ، وتعقيم منزل حالة اشتباه اصابة بكورونا بنطاق حى ضاحية السلام .

وأوضح بيان لمكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وضمن البرتوكول الموقع بين وزارة الصحة وجامعة العريش تحت رعاية دكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة والدكتورة مريم محمود مدير عام الادارة الطبية بجامعة العريش تم تطهير كلية العلوم وكلية التربية تطهير احترازي ضد فيرس كورونا .

وتم تطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى الضاحية بالعريش من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق محمد شحاته و محمد اسماعيل وأحمد على.