عروض فى إسبانيا لجذب الأطباء في إطار مواجهة النقص فى المستشفيات بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

ارتفعت العروض برواتب مغرية فى الشبكات الاجتماعية لجذب أطباء أسبان للعمل فى المستشفيات بسبب النقص فى عدد الأطباء، لمواجهة فيروس كورونا، حيث إن بعضهم يعانون من الوباء ويتم علاجهم. وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن عروضا مغرية من رواتب تتراوح من 7000 إلى 14000 يورو شهريًا، والمساعدة فى الإقامة ومنح دورات لغة فرنسية مكثفة، والبحث عن مدرسة للأبناء، خصصتها العديد من الشركات على تويتر فى إسبانيا لتوظيف أطباء بسبب النقص الشديد التى تعانى منه الدولة الأوروبية بسبب فيروس كورونا.

وكان دعا الاتحاد الحكومي لنقابات العمال الطبيين إلى اضراب عام للأطباء فى جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضى، بسبب الإجراءات العاجلة فى العمل عن بعد فى الادارات العامة والموارد البشرية فى نظا الصحة الوطنى لمواجعة الازمة الصحية الناجمة عن كورونا.

وطلب المجلس العام للجمعيات الطبية - الذي يضم 52 كلية طبية في إسبانيا - فصل مدير مركز تنسيق الإنذارات وحالات الطوارئ، فرناندو سيمون، "بسبب إعاقته الواضحة والممتدة طوال الوقت، تطور وباء "فيروس كورونا.

كما طالب الأطباء الممثلون في هذا المجلس بـ"الاحترام والتقدير والمشاركة والكرامة" وطالبوا بـ"دوران العجلة" في إدارة الوباء وتشكيل لجنة خبراء مستقلة، وفقا لقناة "آر تى فى" الإسبانية.

كما طالبوا أيضًا بـ"تصحيح عام" للتصريحات التي أدلى بها سيمون الاسبوع الماضى، عندما أكد في إشارة إلى عدد الإصابات بين المهنيين الصحيين، أنهم الآن "لديهم تعلم فيما يتعلق بالموجة الأولى. يقوم المديرون بعمل دوائر أفضل المساعدة في المستشفيات، ومن الواضح أن العاملين الصحيين لديهم سلوك أفضل لتجنب الإصابة خارج أماكن عملهم".

لم يتم دعم الطلب من قبل الكلية الرسمية للأطباء في كتالونيا ، وفقًا لرئيسها ، جاومي بادروس ، في حسابه على تويتر ، "لأسباب جوهرية.. النقد المشروع لا يبرر طلب التوقف هذا". كما أوضح بادروس أن الادعاء ضد سيمون "لم يكن جزءًا من أي جدول أعمال وأهميته جعلته قابلاً للتنفيذ".

وقال رئيس المجلس العام للجمعيات الطبية الرسمية ، سيرافين روميرو ، إن "المسار في إدارة ونهج الوباء" و"التناقضات المتعددة" التي حافظ عليها المهنيون الصحيون مع سيمون كانت أسباب "كافية" للمطالبة باستقالته ولكن "القشة التي قصمت ظهر البعير" كانت تصريحاته الأخيرة التي "تشير فيها إلى أن سلوكهم غير اللائق كان دافعًا في الأول. موجة من الدرجة العالية للإصابة بأمراض التنفس".

بالنسبة لروميرو ، تشير كلمات فرناندو سيمون إلى "عدم الإحساس ، والافتقار إلى الإحساس بالواقع الحالي ، وقبل كل شيء ، نقص الفرص في موقف ألقى بالفعل 73 من رفاقه المتوفين ، تاركًا مئات من هم الذين يواصلون اليوم محاربة مضاعفات هذه العدوى وقبل كل شيء تثير الانزعاج بين آلاف الزملاء الذين يقدمون اليوم أفضل ما لديهم من أجل مكافحة هذا الوباء ".

وتذكر المجموعة الطبية في مذكرتها أنها ليست المرة الأولى التي يعبرون فيها عن عدم ارتياحهم في مواجهة تصريحات أو أفعال "غير لائقة" من قبل رئيس مركز تنسيق الإنذارات وحالات الطوارئ.

من بين هذه التصريحات السابقة ، يوبخ الأطباء فرناندو سيمون لقوله إن جميع الفحوصات التشخيصية تم إجراؤها على المخالطين القريبين للعاملين الصحيين المصابين في فرق الرعاية الصحية على مراحل مع ارتفاع معدل الإصابة بالعدوى من المتخصصين. كذلك ، يجب وضع مبادئ توجيهية لإعادة الإدماج للعمل "بدون ضمانات سواء للمهني أو للمواطن" والتناقضات "الواضحة" بشأن حالة الوباء والتدابير التي يجب اتخاذها.