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طيران التحالف يدمر مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي جنوب مأرب

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:33 م
طيران التحالف يدمر مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي جنوب مأرب الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اليمني، أن طيران التحالف العربى في اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية دمر مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي جنوب مأرب، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر الخسائر الكبرى التى تتكبدها المليشيات الحوثية وسط تقارير صحفية أجنبية تؤكد اتجاه الإدارة الأمريكية على تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابى، فى ظل استمرار الانتهاكات التى تمارسها تلك المليشيات ضد الشعب اليمنى.

وتتوالى خسائر الميليشيات الحوثية فى محافظة الجوف، حيث تم الإعلان عن مقتل القيادى الحوثى زيد على عامر المرانى مسؤول الأمن الوقائى للميليشيات فى المحافظة فى مواجهات مع قوات الجيش اليمني.

ووفقا لموقع العربية، قال مصدر عسكرى يمنى، أن مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات قتل مع ستة من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطنى شمال شرق الحزم مركز المحافظة.

 

 

 


الجيش اليمنى

التحالف العربى

الحوثيين

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