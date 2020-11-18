طقس الخليج.. معتدل بالسعودية والكويت وصحو إلى غائم بالإمارات

كتب محمد جمال

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا الأربعاء، فسيكون الطقس معتدل فى مختلف مناطق المملكة مع درجات حرارة حول معدلاتها الاعتيادية، مع فرصة لزخات رعدية من المطر، وإليكم التفاصيل...

السعودية

تكون الأجواء يوم الأربعاء معتدلة في مختلف مناطق المملكة مع درجات حرارة حول معدلاتها الاعتيادية، مع فرصة لزخات رعدية من المطر محلية الطابع والشدة ومحدودة النطاق على اجزاء من جازان وعسير والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية مع ساعات الفجر والصباح ومع ساعات ما بعد الظهر والمساء تشمل الفرصة الجبال وتهامة.

وتكون الرياح في وسط وشرق المملكة شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي اجزاء من جنوب وغرب وشمال المملكة جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفي سواحل شمال ووسط البحر الاحمر شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي سواحل جنوب البحر الاحمر جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، يصبح غائما على بعض المناطق الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا بعد الظهر تكون مثيرة للغبار، وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا، ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند 04:31 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والثاني عند الساعة 21:37.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:01 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 17:41 والثاني عند الساعة 06:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22

دبــي 30 22

الشارقة 31 21

عجمان 27 23

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية أن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائماً جزيئاً احياناً مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة ، وتصل من 20 إلى 25 عقدة احيانا خلال النهار، وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 اقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.

الكويت

من المتوقع أن يكون الطقس نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، وليلا مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .