ضبط 8 طرب حشيش بحوزة شخص أثناء عبوره نفق أحمد حمدي

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإحكام الرقابة على كافة المنافذ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عدد 8 طرب لمخدر الحشيش ، هاتف محمول ) بحوزة ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج ) حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلاً إحدى سيارات الأجرة ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدر المضبوطة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه .