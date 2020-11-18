ضبط 55 قضية تموينية بينها 1.840 طن مكرونة غير صالحة للاستخدام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط روماني ع ر 32 سنة صاحب مصنع مكرونه ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي ، وتم ضبط طن و840 كيلوجرام مكرونة وضبط مصطفى ت م 48 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه فـي "117" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها فـي السوداء حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 65.520 جنيهاً.

كما تم ضبط " 8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4" قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمحطة و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 5" قضايا عدم نظافه أواني العجين بالمخبز و" 3 " قضية عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.