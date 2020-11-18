ضبط 38 قطعة سلاح وتنفيذ 1381 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائي واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و"2" طلقة من ذات العيار حيازة و16 فرد روسي محلي الصنع وعدد "3" طلقة من ذات العيار وفرد رصاص عيار محلي الصنع و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و8 قطع سلاح أبيض بإجمالى 38 قطعة سلاح.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط "14" لفافة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول حيازة كلاً من المتهم منصور ع م 35 سنة عامل والمتهم عمرو م ع 17 سنة عامل ويقيمان مركز سوهاج، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وقطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 5 جرام حيازة المتهم يحيي م م ح 32 سنة، عاطل ومقيم مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه، تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط "7 " حكم وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها تبلغ من لقسم شرطة ثان سوهاج من "عنتر ن ا ع" 27 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج باكتشافه سرقة دراجته البخارية رقم محدد سوهاج أثناء توقفها بناحية دائرة القسم، ولم يتهم أحد بالسرقة، وبإجراء التحريات توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من يحيي م م ح 32 سنة عاطل وطارق ا ت ع 23 سنة عاطل ومقيمان مركز دار السلام، وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين والدراجه البخارية وبحوزة الثاني سلاح أبيض وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، حيث تم تنفيذ "1381" حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 386 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 136 مخالفة متنوعة.