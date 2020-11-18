ضبط مصنع ملابس جاهزة لإدارته بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية بالمنوفية ..صور

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مخزن أدوات كهربائية يدار بدون ترخيص وحيازة أدوات كهربائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 100 دفاية كهربائية، 56 كشافاً كهربائياً، وكذا ضبط مخزن أعلاف وحبوب بدون ترخيص والتحفظ على 3 أطنان نخاله خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

كما تم ضبط مخزن منتجات ألبان بدون ترخيص وتم ضبط 2طن ملح طعام بدون مستندات أ فواتير داله على مصدرها وضبط مصنع مواد غذائية لإدارته بدون ترخيص وضبط ما يقرب من 3 طن دقيق و2طن مكرونه و1طن أرز و2400 كيس سناكس بدون مستندات دالة على مصدرها ، فيما تم ضبط مصنع حلويات جافة يدار بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية والتحفظ على 1طن و500 زيت طعام ،500كجم سمن صناعى ،200كرتونة حلويات جافة منتج نهائى بإجمالى مضبوطات 3 طن و600كجم مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى بدون مستندات ، بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجميع أسمدة زراعية مدعمة وسكر تموينى مدعم محظور تداوله بالسوق السوداء والتحفظ على 2 طن سماد فوسفات ،34 شيكارة سماد نترات زنة الشيكارة 50كجم ،10 شكاير يوريا زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى مضبوطات 4 طن و200 كجم سماد محظور تداوله والإتجار فيه وضبط 1 طن سكر تموينى مدعم. هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى حصة المخبز لبيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 27 شيكارة دقيق.

وقد أكد الرائد أيمن عبد الرحمن رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير (255) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 8 وحتى 14نوفمبر 2020، ومن أهمها تحرير (93) قضية عدم الإعلان عن الأسعار ،30 قضية عدم وجود شهادة صحية " محلات تجارية " ، (23) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (41) قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن و(32) قضية تقرير إنتاج غير مطابق للمواصفات " مخابز بلدية " وكذا (20) قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز).

وأضاف بأنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر لإدارة مصنع ملابس جاهزة يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجله وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات داله على مصدرها وضبط 1175متر قماش وألف أستيكر مدون عليه ماركة وهمية غير مسجلة بدون فواتير داله عليها، فيما تم تحرير محضر ضد إدارة مصنع لبان لإستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ويدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات (غش تجارى ) وتم ضبط 10طن سكر و500 كجم لسيثين صويا بودره ، 30 برميل شراب جلوكوز بإجمالى 900كجم و210 كرتونة لبان منتج نهائى مدون عليه ماركة (قناع الأبطال) علامات تجارية غير مسجلة بإجمالى مضبوطات 19 طن و500 طن مستلزمات إنتاج و61ألف و200 قطعة لبان أنواع وبأشكال مختلفة منتج نهائى.