اليوم السابع
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ضبط مصنع مبيدات ومخصبات بالخانكة بدون ترخيص وتحريز أسمدة مقلدة.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:45 ص
ضبط مصنع مبيدات ومخصبات بالخانكة بدون ترخيص وتحريز أسمدة مقلدة.. صور جانب من الحملة
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندسة رجاء أبو ضيف، حملة مكبرة على ناحية العكرشة مركز الخانكة، وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للمبيدات، والدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، متابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة للمصانع.

وتمكنت الحملة خلال أعمالها، من ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بمنطقة العكرشة بالخانكة، وتم تحرير محضر بذلك وتم تسليمه للمركز تحت رقم 18986 جنح الخانكة، وتم تشميع المصنع، والتنبيه بسرعة إكمال مستندات الترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وحصرت الحملة كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية، تم ضبطها داخل المصنع، وتم تقييدها بالمحضر والتى تخطت إجماليها الـ 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

خلال تفتيش المصنع
خلال تفتيش المصنع

 

مخصبات داخل المصنع
مخصبات داخل المصنع

 

مخصبات مقلدة
مخصبات مقلدة

 


اخبار القليوبية

زراعة القليوبية

الرقابة على المبيدات

الخانكة

العكرشة

مصنع بدون ترخيص

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