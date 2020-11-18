ضبط مدير فرع شركة جملة تلاعب فى 13 طن سكر تموينى فى بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

ضبطت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، مدير فرع شركة الجملة بمدينة بيلا، لتلاعبه فى كميات السكر التموينى بلغت 13 طن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، عقب تلقى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ،معلومات بوجود تلاعب فى كميات السكر التموينى الذى تصرفه فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك بفرع مدينة بيلا، موجها بتشكيل حملة تموينية تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت سامح البنا، ومحمد عبدالقوى، مساعدا وكيل وزارة التموين، ورضا داود، مفتش جهاز الرقابة بالمديرية، لفحص فرع شركة الجملة بمدينة بيلا.

وتمكنت الحملة من ضبط مدير الفرع بمدينة بيلا، لتصرفه فى كميات من السكر التكاملى بكمية بلغت 2253 كيلو، ورصدت الحملة تجميعه 11 ألفا و649 كيلو سكر تموينى، وذلك بعد مطابقة الرصيد الدفترى والفعلى بمخازن الفرع، بإجمالى 12 ألفا و902 كيلو، وتحرر المحضر رقم 2562 لسنة 2020 جنح أ. د. ط قسم شرطة بيلا، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى بقرية الكوم الطويل، بمركز بيلا، لقيامه بتجميع المقررات التموينية، لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت بحوزته عدد 288 زجاجة زيت طعام ماركة «كوكى»، و200 كمامة، و60 كيس مكرونة، و96 قطعة صابون،وتحرر المحضر4167 لسنة 2020 جنح ا. د. ط مركز بيلا، وتولت النيابة التحقيق.