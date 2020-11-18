اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شيش وغلق مقهى وتحرير 20 محضراً للمخالفين خلال حملة ليلية بدسوق.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:31 ص
ضبط شيش وغلق مقهى وتحرير 20 محضراً للمخالفين خلال حملة ليلية بدسوق.. صور المخالفات المضبوطة خلال حملة ليلية بدسوق
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وبالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، بحضور السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإزلات والإشغالات، ورئيس وحدة مرافق دسوق، النقيب إبراهيم حسن، وقسم الإشغالات بالوحدة برئاسة جابر داود والمتابعة الميدانية.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي ومصادرة مكبرات الصوت بالتوك توك، وتم غلق وتشميع مقهى لمخالفته بتقديم الشيشة، وتابعت رئيس المدينة، إلتزام المحال التجارية بقرار الغلق المحلات والكافيتريات والمقاهي،تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمكن الحملة من ضبط 50 كرسى، تحرير 20 محضر إشغال، وضبط 3 موازين وسماعات مكبرة، وغلق مقهى بشارع الكورنيش لمخالفته تقديم شيش، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة على مدار الساعة، لإعادة الانضباط بالشارع، وتحقيق الانضباط العام.

125253190_3475225952570569_8778727193664932763_o
 
المخالفات المضبوطة
 
125261557_3475226085903889_1311796149815434532_o
 
تشميع المحلات المخالفة

 

125269740_3475226419237189_1747651894236109474_o
 
المخالفات المضبوطة

 

 

المخالفات المضبوطة (1)
 
تشميع المحلات 

 

المخالفات المضبوطة (1)
المخالفات المضبوطة (1)

 

المخالفات المضبوطة (2)
المخالفات المضبوطة (2)

 

المخالفات المضبوطة (3)
المخالفات المضبوطة (3)

 

المخالفات المضبوطة (4)
المخالفات المضبوطة (4)

 

المخالفات المضبوطة (5)
المخالفات المضبوطة (5)

 

المخالفات المضبوطة (6)
المخالفات المضبوطة (6)

 

المخالفات المضبوطة (7)
المخالفات المضبوطة (7)

 

تشميع المحلات
تشميع المحلات

 

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شيش

اشغالات

حملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة