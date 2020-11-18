ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في حملة أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات، وقيام (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" –هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ) وبمواجهته أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى.