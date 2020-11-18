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ضبط أقراص مخدرة وكوكايين وماريجوانا فى علب فيتامينات مع راكب بالمطار

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:29 م
ضبط أقراص مخدرة وكوكايين وماريجوانا فى علب فيتامينات مع راكب بالمطار جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب أقراص مخدرة وكوكايين وماريجوانا، أخفاها راكب مصرى داخل «فيتامينات» فى حقائبه فور وصوله من لندن، لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من لندن، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب «مصرى / إنجليزى» الجنسية، وبالعرض على حازم ياسين مشرف الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت تونى فكرى وعماد جاب الله مأمورا الجمارك، تبين وجود 400 قرص مخدر «اسكتازى» و21 جرام كوكايين و4 جرامات ماريجوانا مخبأة داخل علب «فيتامينات» بين طيات ملابسه لتضليل الجمارك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك  .

 

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