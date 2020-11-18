شكوى من تحطم جسر بالطريق العمومى فى بحر البقر بالشرقية.. ورئيس المدينة يرد

أحمد جمال الدين - الشرقية فتحية الديب

أرسل القارئ حازم دياب شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع شكوى يتضرر فيها من تهالك جسر على الطريق العمومى ببحر البقر عزبة زقزوق التابعة لقرية عمريط مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، لافتا فى شكواه إلى أن الطريق حيوى ويقع بجوار العديد من المساكن وأن انهيار الجسر يعرض حياة المارة للخطر بجانب عرقلة حركة المرور وتكدس السيارات.

وأشار فى رسالته: "إنه تمت معاينة المكان منذ أكثر من عامين وتمت الموافقة على معالجة الطرق بعمل سواتر حديدية وحواجز أسمنتية بطول المنطقة السكنية المقابلة للجسر من جهة البحر ولكن لم يتم التنفيذ حتى هذه اللحظة".

ومن جانبه، قال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مدينة أبوحماد لليوم السابع، إنه جاري تدبير الاعتماد المالي وإعداد المقايسات المطلوبة والتنسيق مع الطرق والري (الصرف) لعمل اللازم.

للتواصل مع القارئ/ 01117442821

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع.