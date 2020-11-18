شركة "فايزر" تنتهى من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح كبيرة

(رويترز)

أظهرت النتائج النهائية لتجربة لقاح كوفيد-19 التى أجرتها شركة فايزر أنه حقق نجاحا بنسبة 95 فى المئة وجمعت الشركة بيانات السلامة على مدى شهرين، مما يمهد الطريق أمام شركة الأدوية للتقدم بطلب للحصول على تصريح أمريكى طارئ فى غضون أيام، ورحب خبراء بنسبة فاعلية اللقاح، وهى أعلى من أى لقاح مرشح فى التجارب السريرية فى المراحل الأخيرة حتى الآن.

وقالت فايزر، إنه كانت هناك 170 حالة مصابة بفيروس كوفيد-19 فى تجربتها التى شملت أكثر من 43 ألف متطوع، وإن 8 أشخاص فقط من المصابين بالمرض كانوا قد حصلوا على اللقاح بدلا من الجرعات الوهمية، مما يعنى أن نسبة فاعلية اللقاح 95 % ومن بين العشرة الذين أصيبوا بعدوى شديدة من كوفيد-19، تلقى واحد اللقاح.

وقال إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات فى جامعة ريدينج البريطانية إن "البيانات قوية للغاية... يبدو أنه منافس حقيقي".

وقالت فايزر إنها تتوقع أن تقوم لجنة اللقاحات الاستشارية التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بمراجعة البيانات ومناقشتها فى اجتماع عام من المرجح أن يعقد فى ديسمبر.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لفايزر "نواصل التحرك بسرعة العلم، ونعلم أن كل يوم مهم فى طريقنا للحصول على الترخيص".

يأتى التحليل النهائى بعد أسبوع واحد فقط من النتائج الأولية للتجربة التى أظهرت أن اللقاح، الذى تم تطويره مع شركة بيونتك الألمانية، فعال بنسبة تتجاوز 90 فى المئة. وأصدرت شركة مودرنا يوم الاثنين بيانات أولية عن لقاحها تظهر فاعلية بنسبة 94.5 فى المئة.

وأدت النتائج الأفضل من المتوقع للقاحين إلى إنعاش الآمال فى نهاية لجائحة أودت بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص وأشاعت الخراب فى الاقتصاد والحياة اليومية.

لكن فى الوقت الذى ستعطى فيه الأولوية لبعض الفئات فى الولايات المتحدة، مثل العاملين فى مجال الرعاية الصحية، للحصول على اللقاحات هذا العام، فإن الأمر سيستغرق شهورا قبل بدء عمليات تلقيح على نطاق واسع.