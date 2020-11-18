سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة ملفات التصالح.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معًا مجددًا مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25% قبل انتهاء المدة المقررة لتلقي الطلبات، موضحاً أن المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء تتلقى طلبات التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء حيث يستمر العمل بتلك المقرات كافة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات "الجمعة والسبت"، وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وإصدار قرارات للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تفقد مقرات المركز التكنولوجي بحي شرق وحي غرب ومركزي أسيوط والفتح وذلك للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون، لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية من بينها المراكز التكنولوجية للتأكد من مدى استجابتهم لطلبات المواطنين وتقديم تسهيلات لهم وإستقبال طلبات التصالح حيث رافقه خلالها كل من عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب كل في نطاق عمله.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (1)



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (2)



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (3)



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (4)



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (5)



سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى (7)