سكرتير عام شمال سيناء: 55% نسبة التنفيذ فى محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء وتوفير كافة الخدمات المتنوعة لأبناء سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن اجتماعا عقده سكرتير عام محافظة شمال سيناء لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة غرب العريش، بحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء قطاعات المياه والكهرباء ووكيل وزارة الإسكان، وخلاله أكد أن قطاع المياه يشهد طفرة تنموية في شمال سيناء.

وأشار الغندور إلي إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الكيلو17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب /اليوم تزيد الي 300 ألف متر مكعب/اليوم، لتلبية احتياجات أكثر من مليون ونصف مواطن وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلي المنازل خلال الـ 24 ساعة، حيت أن نسبة التنفيذ بلغت 55٪.

ولفت الغندور إلي ربط محطة تحلية المياه بالخط الرئيسي المغذي لمدينة العريش بطاقة 1000 مم، والخط الرئيسي المغذي لمدينة الشيخ زويد بطاقة ٧٠٠ مم، عن طريق خطي مياه بطول 2.6 كيلومتر، بجانب توصيل المياه إلي منطقة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء عن طريق إنشاء خط مياه بقدرة ٦٠٠ مم لتلبية احتياجات المواطنين من المياه في شمال سيناء.

من جانبه، أكد المهندس علاء إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ،أنه تم توقيع بروتوكول بإنشاء المحطة بطاقة 100 ألف متر مكعب /اليوم كمرحلة أولي علي أن تصل إلي 300 ألف متر مكعب /اليوم في المرحلة الثانية، لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ووسط سيناء بالمياه، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلي الانتهاء من الأعمال في أكتوبر المقبل.

وأكد المهندس خالد عيد، رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء، أن المحطة تحتاج إلى كهرباء من 30 إلي 40 ميجا وات، حيث سيتم تغذيتها من المحطة المتنقلة التي يتم إنشائها بالعريش، أو من محطة محولات يتم إنشائها علي جهد 22.