اليوم السابع
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سكاى نيوز: البحرين قدمت طلب ووافقت على فتح سفارة لاسرائيل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:56 م
سكاى نيوز: البحرين قدمت طلب ووافقت على فتح سفارة لاسرائيل وزير خارجية البحرين
وكالات الأنباء

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قالت سكاى نيوز نقلا عن وزير خارجية البحرين، إنه تم نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل ووافقنا على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وأوضح وزير خارجية البحرين، أن وزير الخارجية الإسرائيلي قبل الدعوة لزيارة البحرين الشهر المقبل.
 
وكان قد اعتبر الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحرينى، أن زياة وفد بلاده لتل أبيب  خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".
 

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