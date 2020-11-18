اليوم السابع
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سقوط أدمن صفحة على السوشيال تحرض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:35 ص
سقوط أدمن صفحة على السوشيال تحرض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بالإسكندرية لاعلانه عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت، ويبدى استعداده لممارسة الفجور، وبمواجهته اعترف باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع، مؤكداً انشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وتم ضبط هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تم ضبط شخص أخر بالإسكندرية للإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت، ويبدى استعداده لممارسة الفجور، وبمواجهته اعترف باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع، مؤكداً انشائه الصفحة لذات الغرض، وتم ضبط "هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم".

 


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