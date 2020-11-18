زراعة بورسعيد تعلن قروضا ميسرة للشباب لإنشاء مراكز نموذجية لتجميع الألبان

بورسعيد محمد فرج

قال المهندس كامل تويج وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد إنه يجرى حاليا إنشاء وتطوير مراكز نموذجية لتجميع الألبان من القرى والنجوع والأماكن المتباعدة من خلال وحدة تجميع بسيطة يستخدمها الشباب لتجميع الألبان من مربى القرية وتجميعها فى تنكات مجهزة ومبردة للحفاظ عليها.

وأضاف تويج لـ" اليوم السابع" بأنه لأول مرة تصدر الزراعة قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز لتجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية.

وتابع: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدعم المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية للمساهمة فى منظومة متكاملة لمزيد من إنتاجية الألبان فضلا عن إقامة الصناعات الغذائية من ذات المنتج ومشتقاته من خلال قروض ميسرة للشباب تبدء من 300 ألف إلى مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% من خلال البنك الزراعى المصرى.

وفى ذات السياق أكد تويج أن المبادرة جاءت من البنك المركزى بمنح قرض بفائدة 5% لإنشاء وتطوير مراكز لتجميع الألبان وأعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة ليتمكن الشباب وغيرهم الاستفادة من المبادرة لتصبح فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.

ومن جانبه أكد تويج أن الدولة تسعى جاهدة لتشجيع إقامة مراكز لتجميع الألبان فى المناطق ذات الكثافة الحيوانية من ماشية الألبان بجانب توفير الدعم اللوجستى الفنى والمالى للشباب وفقا للمعايير الدولية.