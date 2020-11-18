وأضاف أن أعضاء هذه التنظيمات شاركوا في تجنيد ونقل مواطنين من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى إلى معسكرات تدريب مقاتلين أجانب" ، موضحا أنه بفضل المعلومات الروسية استطاع الشركاء الأجانب القبض على عشرات الإرهابيين ، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 40 عضوا ومتواطئا في المنظمات الإرهابية الدولية بناء على معلومات ومواد قدمها الجانب الروسي للشركاء الأجانب.



وأكد باتروشيف أنه بناءً على هذه المعلومات تم منع أكثر من 950 أجنبيا متورطين في أنشطة إرهابية من دخول بلادنا.



وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أعلن في أكتوبر الماضي أن قوات الأمن الروسية قامت في عام 2019 باعتقال أكثر من 60 خلية نائمة تابعة لتنظيمات متطرفة.