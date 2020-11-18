روسيا تتهم واشنطن وحلفاءها بأوروبا بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في كاراباخ

كتب أحمد عرفة

اتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاءها بأوروبا بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في كاراباخ، وفقًا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق وافق مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء، على إرسال قوات روسية فى مهمة حفظ سلام فى إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى للتشريع الدستورى وبناء الدولة أندريه كليشاس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "إنه كان بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يطلب موافقة المجلس على إرسال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع في ناجورنو كاراباخ لأن أذربيجان أسقطت مروحية عسكرية روسية".

وينص الدستور الروسي على أنه من اختصاص مجلس الاتحاد البت في إمكانية استخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي روسيا.