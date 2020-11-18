"دفع الثمن غالى".. طفل يبيع كليته ليشترى "آيفون" فيخسر الأخرى فى الصين

كتب ــ محمد جمال

أقدم مراهق صينى على بيع كليته بطريقة غير قانونية بغية شراء هاتف آيفون، لكنه دفع الثمن غاليا بعدما أصبح طريح الفراش، وبحسب موقع "يونيلاد"، فإن الشاب وانج كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر بيع كليته فى السوق السوداء مقابل ما يعادل 3200 دولار أمريكى من أجل شراء آيفون وجهاز آيباد.

وأراد المراهق الذى يعيش مع عائلته فى واحد من أفقر مقاطعات البلاد فقرا، ولكنه لم يملك ما يكفى من المال، ليتلقى رسالة ذات يوم عبر الإنترنت بإمكانية بيع كليته مقابل 20000 يوان.

وقال شانجوان فى تصريحات تلفزيوينة إنه خضع لعملية جراحية غير قانونية فى مقاطعة هونان الوسطى لإزالة كليته اليمنى وتسليمها إلى متلق مجهول، وعندما عاد إلى المنزل بأجهزته الجديدة، شعرت والدته بالريبة وأجبرته على الاعتراف بما فعله، والتى شعرت بأن "السماء انهارت على منزلها".

أصيب شانجوان، وهو الآن فى الخامسة والعشرين من عمره، بعدوى فى كليته المتبقية جراء الظروف غير الصحية التى أجرى فيها العملية، وبات الآن طريح الفراش، ويعانى من قصور كلوى ويتعين عليه الخضوع لغسيل الكلى كل يوم لتطهير دمه من السموم.

وبعد إلقاء القبض على المتورطين فى إجراء العملية، وتم منح أسرة الشاب نحو 300 ألف دولار تعويضا عما أصابه.