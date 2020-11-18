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خلية الإعلام الأمنى بالعراق: استشهاد طفلة وإصابة 5 مدنيين بهجوم المنطقة الخضراء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:07 ص
خلية الإعلام الأمنى بالعراق: استشهاد طفلة وإصابة 5 مدنيين بهجوم المنطقة الخضراء العراق
كتب أحمد عرفة

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أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، استشهاد طفلة وإصابة 5 مدنيين في هجوم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، إن عدد الصواريخ التي أطلقت 7 بينها 4 سقطت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

ولا تزال السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، تشهد استهدافا بصواريخ من قبل مليشيات عراقية، حيث يأتى هذا الاستهداف فى ظل مساعى السلطات العراقية حصر السلاح بيد الدولة، وفقا لتصريحات رئيس وزراء العراق خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر أمنى عراقى، الثلاثاء، أن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".


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