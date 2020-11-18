خلافات أسرية تدفع شابا للقفز من أعلى كوبرى الساحل فى نهر النيل بإمبابة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم للعثور على جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى الساحل بنهر النيل، بمنطقة إمبابة أمس الثلاثاء، وذكرت إحدى أفراد عائلته، أن الشاب يدعى "ح.م"، يبلغ من العمر 18 سنة، يقيم بمنطقة إمبابة، نتيجة خلافات أسرية، قرر ترك المنزل، إلا أن أصدقاءه أقنعوه بالعدول عن قراره، واصطحبوه للتنزه بمنطقة كوبرى الساحل.

أضافت أن أصدقاءه فوجئوا به يخلع ملابسه، وييقفز من أعلى كوبرى الساحل بنهر النيل، واختفى عقب ذلك بالمياه، فأبلغوا أفراد أسرته، وتم الاتصال بشرطة النجدة، والاستعانة برجال الإنقاذ النهرى للبحث عن جثته.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل، من أعلى كوبرى الساحل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا مقيم بإمبابة، ألقى بنفسه من أعلى الكوبرى بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى للبحث عن جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.