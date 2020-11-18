حي شرق سوهاج يستجيب لشكوى من غرق شارع 26 يوليو بمياه الصرف الصحي

مى عنانى - سوهاج محمود مقبول

أرسل القارئ حاكم علي أبوزيد، شكوى يتضرر فيها من غرق شارع 26 يوليو التابع لمحافظة سوهاج، بمياه الصرف الصحي، والتي تسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات، فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.

ولفت القارئ فى رسالته عبر اليوم السابع إلى أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة للمحافظة، لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

وأكد علي عامر رئيس الوحدة المحلية بحي شرق سوهاج، أنه استجابة للشكوى الواردة عبر صحافة المواطن بموقع اليوم السابع، قرر تحريك فرق التدخل السريع لمكان الاستغاثة بشارع ٢٦ يوليو المنوه عنه بالاستغاثة ووجه بالتعامل الفوري مع المشكلة إن وجدت. وأوضح عامر أنه ونوابه متواجدون بالشارع علي مدار الساعة لتحقيق وتلبية طلبات المواطنين وازالة أي معوقات تتسبب في عدم راحتهم وأنه سوف يتم موافاة موقع اليوم السابع علي الطبيعة من الشارع لاثبات عملية التحرك والاستجابة السريعة للشكوي.









وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".