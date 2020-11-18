حملة لفحص منتجات مصنع الوجبات المدرسية بالعريش .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ فريق من مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة فحص لمنتجات مصنع الوجبات المدرسية بالعريش، للتأكد من جودتها وصلاحية استخدامها.

وأفاد بيان اليوم الأربعاء، عن إدارة مراقبة الأغذية بصحة شمال سيناء، بأنه فى إطار المتابعة الدورية لمصنع إنتاج الوجبة المدرسية المقدمة لتلاميذ المدارس، وتطبيق جميع شروط الممارسات التصنيعية الجيدة، والممارسات الصحية المناسبة بكل حزم، وجه الدكتور رمضان توفيق، المدير الوقائى، بضرورة سحب عينات للتحليل قبل البدء فى عملية الإنتاج، وانتقل فريق مراقبة الأغذية المكون من محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية، وعرفات موسى مراقب أغذية المديرية للمرور والإشراف على تطبيق الاشتراطات الصحية بالمصنع.

وتم سحب عينات من جميع المواد الخام الداخلة فى تركيب الوجبة المدرسية، والتأكد من مدى مطابقة المخازن للاشتراطات الصحية، وإلزام جميع العاملين بارتداء واقى الشعر والكمامة والواقيات الجسدية أثناء عملية التصنيع، والتأكد من عمل وحدة التعقيم الذاتى عند الدخول، والتنبيه بضرورة التطهير للأسطح يوميا، وإلزام جميع العاملين بالفحص للخلو من الأمراض المعدية، والتأكد من تخزين جميع الخامات بارتفاع مناسب عن سطح الأرض حتى لا تتعرض للرطوبة، والتوصية بضرورة وجود حواجز لمصابيح الإضاءة للوقاية من التلوث الفيزيائي للمواد الغذائية بالزجاج.

كما تم التأكد من عمل جهاز كاشف المعادن أيضا للحماية من التلوث الفيزيائى للوجبة الغذائية المنتجة، وفحص جميع الصلاحيات على الخامات الداخلة فى عملية التصنيع.



حملة فحص لمنتجات مصنع الوجبات المدرسة بالعريش



حملة فحص لمنتجات مصنع الوجبات المدرسة بالعريش



حملة فحص لمنتجات مصنع الوجبات المدرسة بالعريش