اليوم السابع
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حركة طالبان ترحب بقرار واشنطن بسحب قوات أمريكية من أفغانستان

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:33 م
حركة طالبان ترحب بقرار واشنطن بسحب قوات أمريكية من أفغانستان طالبان
كتب أحمد عرفة

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أعلنت حركة طالبان ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قوات أمريكية من أفغانستان، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى كريستوفر ميللر، هاتفيًا، مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، قرار خفض القوات الأمريكية في البلاد بحلول العام المقبل، إضافة إلى عملية السلام مع حركة طالبان.

وأفاد القصر الرئاسي، وفق لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع الرئيس الأفغاني عملية السلام وتعزيز العلاقات المتبادلة واستمرار الدعم العسكري الأمريكي الهادف لقوات الأمن والدفاع الأفغانية.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن في وقت سابق خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كل دولة منتصف يناير من عام 2021.

 

 

 

 

 

 


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حركة طالبان

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