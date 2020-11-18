حبس طبيب بالشرقية لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها داخل عيادة خيرية

اتهمت فتاة بمحافظة الشرقية، طبيب يعمل إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى، بهتك عرضها، أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية بدائرة قسم ثانى الزقازيق، وبعرضه على نيابة قسم ثانى الزقازيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم ثانى الزقازيق من " د ش" 20 سنة مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه " أ ح" 39 سنة إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد إنتهاء مواعيد عمله الرسمية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2020.

وتبين من أقوال الفتاة فى المحضر أثناء توجها لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة الخيرية، قام الطبيب بوضع يده بمكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.

فيما تم عرض الفتاة على الطب الشرعى، وجاء التقرير فى سياق ما أقرت به، فيما أكدت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق، صحة الواقعة على الطبيب، وقررت النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه على ذمة التحقيقات، كما تم التجديد له 15 يوما جديدة.