حبس تاجر خردة 4 أيام لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية فى الإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة الكهرباء، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر خردة، له معلومات جنائية، بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالاقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وعثر بحوزته على طن من الكابلات الألومنيوم و 16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية ونصف طن من الرصاص جهد متوسط و 8 قطع محولات شدة و 4 قطع كابل هوائى ألمونيوم مختلفة الأطوال وكمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.