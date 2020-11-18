وقال جوتيريش - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون، وينبغي على مجموعة العشرين الآن أن تظهر قدرا أكبر من الطموح، وأن تقر تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة (كورونا) بفعالية".



وأضاف: "أنه في الوقت الذي نتصدى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل".



وشدد على أن الانقسام يعني تعريض الجميع للخطر، والوقاية تعني توفير الأموال وإنقاذ الأرواح، محذرا من أن الأزمة الراهنة يمكن أن تدفع 115 مليون شخص (إضافي) للوقوع في براثن الفقر المدقع، وقد يتضاعف تقريبا الجوع الحاد ليطال أكثر من 250 مليون شخص.



ودعا إلى تمديد تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل دولا متوسطة الدخل تعاني من جراء الجائحة وتحتاج إلى إعفائها من سداد خدمة الدين خلال العام المقبل، مناشدا في الوقت ذاته قادة مجموعة العشرين بسد فجوة التمويل البالغة 28 مليار دولار اللازمة لتسريع الوصول إلى الأدوات اللازمة لمكافحة "كوفيد-19".



وحث الأمين العام للأمم المتحدة كذلك قادة مجموعة العشرين على زيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والعمل المناخي واستعادة النظم الإيكولوجية.