جنايات القاهرة تبرىء مدير مكتب رحلات من تهمة الاتجار بالمخدرات

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، ببراءة مدير مكتب علاقات عامة بمكتب رحلات بمنطقة الزاوية الحمراء، من تهمه الاتجار فى الحشيش المخدر، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قراعة، وعضوية المستشارين أيمن البابلي وأشرف فايز، وأمانة سر أيمن القاضي.

تعود الواقعة حال مرور معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، لتفقد الحالة الأمنية، شاهد المتهم مستقلا دراجة بخارية عكس سير المرور، فاستوقفه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص مرورية، فاصطحبة للقسم، وبتفتيشة وقائيا عثر معه على كيس بلاستيك شفاف يحوى على الحشيش المخدر .

وبتحرير محضر بالواقعة، قررت النيابة إحالة المتهم للجنايات.