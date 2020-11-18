جامعة بنها تشدد علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد، مساء اليوم الأربعاء، مجلس إدارة المدن الجامعية وذلك برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية وأعضاء المجلس، حيث تم مناقشة البحث في إنشاء مباني إدارية جديدة بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تم تنفيذها بالمدن الجامعية وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الإحترازية التى وضعتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والتي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

كما تم التأكيد علي ضرورة توعية الطلاب باتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال فترة إقامتهم وعمل لافتات للمحافظة علي سلامة وصحة الطلاب بالمدن الجامعية، مشيرا إلى ضرورة تواجد الأطقم الطبية بكافة المدن الجامعية للتعامل مع اي حالات اشتباه بأي أمراض.