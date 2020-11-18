تنفيذ حكم إعدام 9 متهمين جنائيين بينهم قاتل الطفلة ذهب بالشرقية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نفذت الأجهزة المعنية، صباح اليوم الأربعاء، 9 متهمين محكوم عليهم بالاعدام فى قضايا جنائية من بينهم "أمير مصطفى" قاتل الطفلة "ذهب رضا" 4 سنوات بعد فشله فى الحصول على فدية من والد الطفلة الذى يسكن جاره.

ونقلت الأجهزة المعنية جثث المتهمين عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، لاتخاذ ما يلزم من تصاريح الدفن وتسليمها إلى أسرهم.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المدان " أمير مصطفى " على خلفية إتهامه بخطف الطفلة ذهب بقرية السعديين منيا القمح، وقتلها لطلب فدية مالية من أسرتها، وصدر الحكم فى الطعن المقيد برقم12025 لسنة 88 قضائية، بإقرار صحة حكم الإعدام مع التنفيذ.

تعود أحداث القضية رقم 3584 جنايات منيا القمح، لسنة 2015، بعثور أهالى قرية السعديين على جثة الطفلة "ذهب رضا" 4 سنوات جثة هامدة، بجوار منزل أحد أهالى القرية، بعد 10 ساعات من اختفائها.

وتوصلت تحقيقات البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار الطفلة يدعى "أمير م ع" 20 سنة عاطل، وذلك لمروره بضائقة مالية فقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها، ثم قام بإرسال رسالة لوالد الطفلة على الهاتف يطلب منه فدية مالية مائة ألف جنيه، بعدما تخلص من الطفلة، وأوهم والدها بأن الطفلة معه فى الحفظ والصون، فى إعطاءه فرصة يومين لتدبير المبلغ المالي.

وأفادت التحقيقات بعد قيام المتهم، بخطف الطفلة وإرسال الرسالة لوالد الطفلة، ذهب وجلس بجوار والدها لمواساته ومعرفة كيف سيقوم بتدبير المبلغ، عن طريق بيع سياراته، وعاد للطفلة التى تركها بالطابق الأول من مسكن العائلة الذى يقيم فيه بمفرده، وعندما صرخت الطفلة خوفا منه، قام بكتم أنفاسها وخنقها بسلك كهرباء، وأتصل بأسرتها يطالبهم بسرعة تدبير المبلغ.

وبعد 10 ساعات من خطفه الطفلة قام بالتخلص من جثتها بجوار منزله، بإلقائها خلف مسكنه ثم ذهب لحضور جنازة الطفلة والصلاة عليها، وقام والده بتلقى واجب العزاء مع أسرة الطفلة، وتبين من التحقيقات أن المتهم مرتبط بفتاة منذ 3 سنوات ويمر بضائقة مالية ولم يستطع تدبير نفقات الزواج، فعزم على خطف الطفلة وطلب فدية من أسرتها ولكنها توفت فى يده.