تموين دمياط تحرر 390 محضرا ضد المخالفين خلال 15 يوما

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 313 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

كما واصلت المديرية حملاتها على مستودعات الغاز بدائرة المحافظة للتأكد من مدى توافر الغاز والالتزام بالأسعار المقررة، فقد تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن إسطوانات الغاز فضلا عن تحرير عدد ثلاث محضر جنح بعد ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتصرف فى سلع تموينية.

وأكدت المديرية، أنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.