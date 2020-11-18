تمريض المنوفية تكرم الطلاب المتميزين وتعلن توصيات المؤتمر الدولى السابع للكلية

وأعلنت عميد الكلية أن المؤتمر الدولي السابع والافتراضي الأول للكلية، قد أوصي بضرورة إستمرار تدريب و تعليم التمريض في المستشفيات الجامعية و الحكومية طبقا لآخر معايير الهيئة القومية لجودة التعليم و الاعتماد ليكون مهارات مبنية علي الكفايات، وعمل توأمة بين كلا من كلية التمريض وكلية الطب و مستشفى الجامعة لبناء قادة متخصصة في المهارات الإكلينيكية لإنشاء برامج مشتركة. وعمل دورات تدريبية مكثفة علي كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصا في العناية المركزة و داخل حجرات العمليات.

وأضافت: كما وضع رؤي مستقبلية لتحفيز طاقم التمريض لاستكمال الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) لتطوير المهارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة. مع استمرارتدريب الطلاب بطريقة الكفايات.والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي من خلال لجان متخصصة ومعاقبة من يخالف. كما اوصي بضرورة حماية الأطفال جسديا و نفسيا أثناء جائحه كورونا. وضرورة التثقيف الصحي والتدريب الإكلينيكي لذوي الاحتياجات الخاصة لكل الأعمار.

وعقدت الكلية ورشة عمل علي هامش المؤتمر حاضر فيها الدكتورة بهيجة جلال عبد العال الاستاذ بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع تناولت ورشة العمل التعليم القائم على الكفايات فى التمريض، وأهمية تطبيق التعليم القائم على الكفايات فى التمريض والأسباب التي أدت إلى الضرورة الملحة الى تطبيق التعليم القائم على الكفايات، مميزات التعليم القائم على الكفايات وكيفة تطبيقه التعليم والخصائص التى تمييز التعليم القائم على الكفايات.

كما ناقشت الورشة المتطلبات اللازم توافرها لتطبيق التعليم القائم على الكفايات فى التمريض.