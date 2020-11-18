تعقيم احترازي لكليات العلوم والتربية بالعريش ضد كورونا.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم مقرات كليتي العلوم والتربية بجامعة العريش، وتعقيم منزل حالة اشتباه إصابة بكورونا بنطاق حى ضاحية السلام .

وأوضح بيان لمكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية إدارة المتوطنة وضمن البرتوكول بين الصحة وجامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة والدكتورة مريم محمود مدير عام الإدارة الطبية بجامعة العريش تم تطهير كلية العلوم وكلية التربية تطهير احترازى ضد فيرس كورونا .

وتم تطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى الضاحية بالعريش من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق محمد شحاتة ومحمد إسماعيل وأحمد على.

وسبق وأعلنت امس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم وتطهير منازل واماكن ترددت عليها حالات اشتباه كورونا ومقرات بجامعة العريش .

وأعلنت الوحدة فى بيانها تطهير حالة منزل حالة اشتباه كورونا وأماكن تردد الحالة، بينها ثلاث شقق، وتطهير كلية العلوم التابعة لجامعة العريش بجميع المكاتب والمعامل والمدرجات الخاصة بها .