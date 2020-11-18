تعرف على تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط بأعضاء وحدة "حياة كريمة"

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى توفير وتطوير الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً وهو ما يظهر جلياً فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة مشدداً على المتابعة الدورية المستمرة على تنفيذ الخطة الطموحة التى تهدف المبادرة تحقيقها وإحداث تغيير فعلى على أرض الواقع طبقاً للمواعيد المقررة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً بأعضاء ومسئولى وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة التى تم إعادة تشكيلها مؤخراً بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة ومدير شئون المديريات بالمحافظة للاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ؛ وبحضور المهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع الرصف وذلك تحت إشراف ومشاركة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

وقد ناقش الاجتماع الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتى من المقرر نهو أعمالها قبل نهاية ديسمبر القادم، فضلاً عن مناقشة الاستعداد بجدية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية ومناقشة المقترحات وسبل تنفيذ المشروعات المقررة وتوزيع الاختصاصات وتقسيم الأعمال بين أعضاء الوحدة لضمان العمل كفريق واحد.

وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية تستهدف القرى الأكثر احتياجاً بينها 60 قرية فى المرحلة الأولى و90 قرية بالمرحلة الثانية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة والعمل على تذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة أمام تفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ أعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات لائقة وتوفير تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية.