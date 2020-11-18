تعرف على استعدادات محافظة البحيرة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب، والمقرر انطلاقها يومي 23 و24 من شهر نوفمبر الجارى، مشيرا إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحيادية.

ووجه محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية بالمحافظة وإنشاء مرکز عملیات داخل كل وحدة محلية لمتابعة وصول القضاة وفتح اللجان ونسب الحضور للمواطنين بقيادة رئیس الوحدة المحلية .

وناشد محافظ البحيرة، جموع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في إختيار المرشح الأمثل لهم للظهور بصورة تليق بمحافظة البحيرة .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على اتخاذ عدة اجراءات لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية وهى :-

- تجهيز مقر كل لجنة انتخابية على أن يكون مؤمن ومحاط بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية، حيث أن المقر هو الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع .

- تجهیز ومراجعة دورات المياه وصيانتها ونظافتها بكافة المقرات الانتخابية والتأكد من توافر المياه بها .

- التأكد من وضع أرقام اللجان الفرعية بالمدارس بأماكن ظاهرة للمواطنين حتى يتسنى لهم معرفة اللجنة .

- التأكيد على النظافة العامة داخل وخارج اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

- إنارة اللجان والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية ومولدات كهرباء بديلة بكل لجنة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية .

- توافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على إستخدامها .

- توفير مقاعد وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع مراعاة التباعد الاجتماعي مع توفير كرسي متحرك بكل مقر لخدمة كبار السن والتيسير عليهم والتأكيد على إرتداء الكمامات واتخاذ كافة وسائل الوقاية الشخصية .

- إنشاء مرکز عملیات داخل كل وحدة محلية لمتابعة وصول القضاة وفتح اللجان ونسب الحضور للمواطنين بقيادة رئیس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه .

- عمل مظلات وأماكن انتظار للناخبين أمام اللجان .

- تجهيز وتوفير المعدات الهندسية" لوادر - کساحات - عربات شفط - طلمبات " على مستوى المراكز والمدن لدفعها إلى الأماكن المطلوب تجهیزها قبل بدأ العملية الانتخابية وتحديد مناطق تمركز لها وتحت سيطرة كل رئیس مدينة أثناء فترة الانتخابات .

- رفع حالة الطوارئ بقطاعات "الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية وغيرها من القطاعات الخدمية وعدم السماح بأي أجازات خلال فترة الإنتخابات .

- التأكد من وجود خط تليفون أرضي مزود بخدمة الأنترنت بالمقار الانتخابية.

- إختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي، مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والتأكد من قيام مديرية التربية والتعليم بتسليم المقار الإنتخابية قبل موعد التصويت بـ 24 ساعة .

- رفع درجة الاستعداد القصوی بمرفق الإسعاف وجاهزية سيارات الإسعاف بأطقم طبية.

- مراجعة أعمال الإنارة داخل اللجان الانتخابية.

- منع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية .

- جاهزية ورفع درجة الإستعداد بمرفق الحماية المدنية .

- توفير المكاتب والمقاعد اللازمة بجميع اللجان للسادة القضاة والأعضاء .

- التأكید على توفير عناصر تفتیش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع سيدتان أمام كل لجنة إناث .

- المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصویت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظاً على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى المقار الانتخابية .

- التأكد من توافر وصلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية للعمل .

يذكرأن عدد المواطنين اللذين لهم حق التصويت فى الانتخابات بمحافظة البحيرة 4 مليون و12 ألف ناخب تضمهم 653 مركز إنتخابي به 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية.