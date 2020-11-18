تعرف على أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الحوامل والأطفال

كتبت هند عادل

الزائدة الدودية عبارة عن كيس على شكل إصبع موجود في الجانب الأيمن السفلي من البطن، ويمكن أن يلتهب دون أي سبب واضح لذلك، على الرغم من أن الزائدة الدودية ليس لها أي فائدة في جسم الإنسان (عضو أثري) ، إلا أنه يمكن أن تسبب درجة متفاوتة من عدم الراحة من ألم بطني خفيف إلى حالة مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التعرف عليها، وفقا لـ time now news

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الحوامل والأطفال



يبدأ التهاب الزائدة الدودية عمومًا بألم في منتصف البطن (البطن) قد يأتي ويذهب في غضون ساعات ، يمكن أن ينتقل الألم إلى أسفل الجانب الأيمن ويصبح مستمرًا وشديدًا قد يؤدي الضغط على هذه المنطقة أو السعال أو المشي إلى تفاقم الألم.

إلى جانب الألم ، قد يكون لديك أيضًا أعراض أخرى ، مثل:

الشعور بالغثيان ، القيء، فقدان الشهية، إمساك أو إسهال، ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار الوجه.

قد لا يعاني الأطفال والرضع من الألم في منطقة معينة قد يكون هناك رقة في جميع أنحاء الجسم ، أو قد لا يكون هناك ألم.

قد يعاني كبار السن والنساء الحوامل أيضًا من أعراض مختلفة قد تكون آلام المعدة أقل حدة وأقل تحديدًا. تشمل الأعراض المحتملة الغثيان والقيء والحمى أثناء الحمل ، قد ينتقل الألم إلى أعلى نحو الربع الأيمن العلوي بعد الأشهر الثلاثة الأولى. قد يكون هناك أيضًا بعض آلام الظهر أو الخاصرة.

متى يجب أن ترى الطبيب لألم البطن



إذا كان لديك ألم في البطن يزداد سوءًا تدريجيًا، إذا كانت الأدوية المسكنه التي لا تستلزم وصفة طبية لا تخفف الأعراض، طفل يعاني من آلام في البطن تزداد سوءًا، المرأة الحامل التي تعاني من آلام في البطن

يمكن بسهولة الخلط بين التهاب الزائدة الدودية وشيء آخر ، مثل:

التهاب المعدة والأمعاء، متلازمة القولون العصبي الشديد (IBS)، إمساك، التهابات المثانة أو البول، عدوى في الحوض

في النساء ، قد يكون لأعراض مشابهة لأعراض التهاب الزائدة الدودية في بعض الأحيان سبب متعلق بأمراض النساء ، مثل الحمل خارج الرحم أو آلام الدورة الشهرية أو مرض التهاب الحولكن أي حالة تسبب آلامًا مستمرة في البطن تتطلب عناية طبية عاجلة.

علاج الزائدة الدودية



يتم إجراء استئصال الزائدة الدودية تحت تأثير التخدير العام إما عن طريق ثقب المفتاح أو الجراحة المفتوحة تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لجراحة ثقب المفتاح في أن وقت التعافي يكون قصيرًا ويمكن لمعظم الناس مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة من العملية. إذا تم تنفيذ الإجراء على الفور ، فقد تتمكن من العودة إلى المنزل في غضون 24-48 ساعة مع الجراحة المفتوحة أو المعقدة ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع قبل أن تكون جيدًا بما يكفي للعودة إلى المنزل.

المضاعفات التي يمكن أن تنشأ بسبب التهاب الزائدة الدودية

إذا خف الألم لفترة ثم ساء ، فقد تكون الزائدة الدودية قد انفجرت يمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية التهاب الصفاق ، وهو عدوى خطيرة في البطانة الداخلية للبطن

في بعض الأحيان يتشكل الخراج حول الزائدة الدودية المتفجرة. هذه مجموعة مؤلمة من القيح تتشكل عندما يحاول الجسم مكافحة العدوى.