اليوم السابع
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ترامب يُعيد نشر تدوينة عن أنظمة التصويت فى انتخابات كندا لتأكيد موقفه

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:28 ص
ترامب يُعيد نشر تدوينة عن أنظمة التصويت فى انتخابات كندا لتأكيد موقفه دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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إعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مشاركة تغريدة نشرتها هيئة الانتخابات الكندية عن أنظمة التصويت، والتى أكدت أنه يتم فرزها يوميا بدون ماكينات التصويت، وهو ما علق عليه ترامب قائلا "هذا يقول كل شئ"، فى إشارة إلى شكوته من أن الانتخابات تم التلاعب بها بسبب نظام التصويت والفرز فى الولايات المتحدة.

تغريدة ترامب
تغريدة ترامب

وجاء فى تغريدة هيئة الانتخابات الكندية "لا تستخدم هيئة الانتخابات الكندية أنظمة التصويت دومينيون، نحن نستخدم بطاقات الاقتراع الورقية التي يتم فرزها يدويًا أمام المدققين ولم نستخدم أبدًا آلات التصويت أو أدوات الجدولة الإلكترونية لعد الأصوات في تاريخنا الممتد 100 عام."

وواصل الرئيس ترامب، هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".

وكرر ترامب انتقادات لنظام "دومينيون" وهى الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت فى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتى تأسست فى تورنتو بكندا فى 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.

ويقول أنصار ترامب إن الأجهزة التى صنعتها الشركة احتسبت أصوات ترامب لصالح منافسه الديمقراطية جو بايدن، ونفت الشركة هذه المزاعم كما فندت عدة تقارير عن التلاعب فى الأصوات عن طريق هذه الأجهزة.


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الانتخابات الامريكية

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