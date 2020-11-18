ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني بسبب تصريحاته عن نزاهة انتخابات الرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس دونالد ترامب على تويتر أنه أقال كريس كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وربطها مباشرة بتصريح كريبس الذي قال إنه "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت تم حذفه أو فقده، أو تغيير الأصوات".

وقال ترامب في تغريدة كرر فيها أيضًا نظريات المؤامرة حول الانتخابات: "التصريح الأخير الذي أدلى به كريس كريبس بشأن الأمن في انتخابات 2020 كان غير دقيق للغاية، حيث كانت هناك مخالفات وتزوير هائل، وأضاف: "لذلك ، ساري المفعول على الفور ، تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية."

وذكرت شبكة سي إن إن أن كريبس ، الذي كان يدير الذراع الإلكترونية لوزارة الأمن الداخلي كان يتوقع طرده حيث قال مصدر مقرب منه إنه يعلم أنه قد يواجه مشكلة لكنه أدرك أن إقالته قد تأتي قريبًا عندما تبدأ المؤسسات الإعلامية الصديقة للرئيس بمهاجمته.

وقال المصدر إنه علم من تغريدة ترامب أنه طُرد ، ورد بنفسه على تويتر بعد ذلك بوقت قصير ، قائلاً: "تشرفنا بالخدمة. لقد فعلناها بشكل صحيح. دافع اليوم # Protect2020".

وفي نفس السياق كتبت مجموعة مكونة من 59 عالما وخبيرا في أمن الانتخابات خطابا للجمهور ينفوا المزاعم القائلة بتزوير الانتخابات، وورد في بيانهم: "لم يتم تقديم أي دليل موثوق يدعم الاستنتاج بأن نتيجة انتخابات 2020 في أي دولة قد تم تغييرها من خلال تسوية تقنية". "في كل حالة نعرفها ، كانت هذه الادعاءات إما غير مدعومة بأدلة أو غير متماسكة تقنيًا."