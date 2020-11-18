ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية كريس كريبس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، قائلا إنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأمريكية.
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية كريس كريبسالأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:20 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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