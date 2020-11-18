اليوم السابع
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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية كريس كريبس

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:20 ص
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية كريس كريبس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، قائلا إنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأمريكية.


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