ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية كريس كريبس

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، قائلا إنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأمريكية.