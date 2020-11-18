ترامب يتخلى عن عادته السنوية بالاحتفال بعيد الشكر فى منتجع مار لاجو

كتبت: نهال أبو السعود

لن يسافر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر في منتجعه مار لاجو هذا العام، ما يمثل خروجًا على التقاليد بالنسبة للعائلة الأولى، ووفقا لصحيفة ذا هيل، غردت ستيفاني جريشام، رئيسة ديوان السيدة الأولى، أن ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر في البيت الأبيض.

في حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميًا عن خطط السفر، وكان من المتوقع أن تقضي العائلة الأولى العطلة في منزل الرئيس مارلاجو في بالم بيتش بفلوريدا، فقد أمضى آل ترامب كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.

لكن ترامب انسحب عن الظهور في الأسبوعين التاليين ليوم الانتخابات، بعد أن تم اختيار جو بايدن كرئيس منتخب، فلم يظهر ترامب سوى في عدد قليل من اللقاءات العلنية منذ ذلك الحين ، حيث تواصل إلى حد كبير عبر تويتر لنشر مزاعم حول نزاهة التصويت.

وعقد ترامب مؤتمرا صحفيا بعد يومين من يوم الانتخابات لتقديم مزاعم لا أساس لها من الاحتيال على نطاق واسع، وألقى تصريحات يوم الجمعة الماضي حول التقدم في تطوير لقاح لوباء فيروس كورونا. لكنه بخلاف ذلك لم يترك البيت الأبيض إلا لفترة وجيزة في مقبرة أرلينجتون الوطنية في يوم المحاربين القدامى ولرحلات إلى نادي الجولف في فيرجينيا في عطلات نهاية الأسبوع.

يأتي هذا التحول أيضًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، حيث أبلغت الولايات المتحدة عن زيادات في الإصابات ودخول المستشفيات بشكل شبه يومي. حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين على تجنب عقد تجمعات العطلات مع الأفراد خارج منازلهم إن أمكن.