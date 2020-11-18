ترامب: الديمقراطيون غشوا فى الانتخابات وتم ضطبهم.. فوز جمهورى فى ميشيجان

كتبت رباب فتحى

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، إن ولاية ميشيجان العظيمة، مع وجود أصوات أكبر بكثير من عدد الأشخاص الذين صوتوا، لا تستطيع التصديق على الانتخابات. وأضاف "الديموقراطيون غشوا بشكل كبير، وتم ضبطهم. فوز جمهوري".

وقال ترامب إنه فى ديترويت بولاية ميشيجان، هناك عدد أكبر بكثير من الأصوات من الناس.

وأضاف فى تغريدة على تويتر "لا يمكن فعل أي شيء لعلاج هذا الاحتيال العملاق. فزت بميشيجان.

وقال فى تغريدة ثانية: "لم تتحسن الأرقام ، فهي لا تزال غير متوازنة بنسبة 71%"، مثلما صرحت واين كاونتي ، ميشيجان، "هناك مخالفات واسعة النطاق في أرقام الانتخابات." هناك "أصوات أكثر من الناس".

وأضاف فى تغريدة ثالثة، "لم يتركوا مراقبي الانتخابات الجمهوريين في غرف العد. وهذا مخالف للدستور".