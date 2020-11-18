اليوم السابع
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تحرير 61 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:48 م
تحرير 61 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 61 مخالفة، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين "خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع- ومخالفات آخرى"، بالإضافة لتحرير 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن أسعار– وعدم وجود شهادة صحية – ومخالفات لتجار تموينيين – قضايا اخري متنوعة".

 

 
 
 

 

 


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